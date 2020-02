Natascha Ochsenknecht: Zuckersüße News mit 55 Jahren!

Huch, so kennen wir ja gar nicht. Obwohl die Power-Frau eigentlich für ihre direkte Art bekannt ist, wendet sie sich nun mit einer emotionalen Beichte an die Öffentlichkeit...

Natascha Ochsenknecht: Großes Drama um Tochter Cheyenne!

Natascha Ochsenknecht lässt ihren Gefühlen freien Lauf

Via " " legt Natascha nun einen waschechten Seelenstrip hin. So kommentiert sie zu einem Bild, auf dem sie sich lediglich mit einem karierten Mantel bedeckt: "Nach katastrophalen und peinlichen Wegen in meinem Privatleben geht’s mir endlich mal richtig gut. Seit einem Jahr bin ich freiwillig als Single unterwegs und es war die Beste Entscheidung." Natascha ergänzt: " Lange genug habe ich meine Partner beschützt und alles für sie getan damit sie gut da stehen. Leider habe ich mich selber dadurch ins falsche Licht gerückt und stand als dominante Frau da die hart durchs Leben geht und ein Mann nichts zu melden hat. Ich habe mich geschämt und viele Tränen gelassen und habe natürlich auch Fehler gemacht (...)." Wow! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Natascha sind gerührt

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Natascha damit bei ihren treuen Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Liebe Natascha, wir sind fast im gleichen Alter und Du kommst sehr, sehr spät zu dieser Erkenntnis! Aber besser spät als nie" sowie "Wie recht du doch hast! Ich bin schon 8 Jahre Single und genieße jeden Tag und lerne mich erstmal selber kennen und das mit 63 Jahren." Wow mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Ob uns Natascha in der nächsten Zeit mit noch mehr Posts dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...

