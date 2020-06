Nathalie Volk: Erstes Kuss-Foto mit ihrem Frank Otto

Das romantische Bild scheint bei einem gemeinsamen Besuch der ehemaligen GNTM-Kandidatin mit ihrem Liebsten im Millerntorstadion in Hamburg entstanden zu sein, wo sich die beiden das Spiel des FC St. Pauli gegen den FSV Frankfurt vom Separee aus anschauten.

Und auch wenn die Fans der Brünetten durchaus mit gemischten Gefühlen auf den Liebespost reagierten, Nathalie gab sich auf Facebook verliebter denn je:

"Love is when you give and give and give and still feel like you are only getting", kommentierte sie ein Selfie, auf dem sie glücklich in die Kamera lacht.

Tja, wenn das mal nicht nach Wolke sieben klingt...