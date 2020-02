Nathalie Volk & Frank Otto: Hochzeits-Überraschung! Sie haben Ja gesagt

Reddit this

Was für eine Überraschung! Auf ihrem -Account lässt jetzt die Hochzeits-Bombe platzen. Sie und Versandhaus-Erbe Frank Otto haben sich getraut.

So schön sah Nathalie Volk als Braut aus

Am 2. Februar fand die Hochzeit in einer Luxus-Villa in Nashville statt. Nathalie hat bereits die ersten Bilder von dem wohl schönsten Tag ihres Lebens gepostet. Sie trägt einen weißen Hosenanzug, er ein klassisches Modell.

Die Follower sind völlig hin und weg. Innerhalb von Sekunden regnet es tausende Likes. Unter dem Posten sammeln sich Kommentare wie "Wie schön! Tolles Paar! Alles Gute!" und "Herzlichen Glückwunsch".

Nathalie Volk: Haare ab! Sie zeigt sich mit Bob

Die ungewöhnliche Love Story von Nathalie Volk und Frank Otto

Dass Nathalie und Frank eines Tages den Bund der Ehe schließen werden, hätte anfangs wohl niemand gedacht. Die beiden lernten sich kennen, als sie gerade mal 18 Jahre alt war. "Ich habe mich sofort verliebt", gestand Nathalie in der Talkshow "SWR Nachtcafé". Die Öffentlichkeit reagierte empört über den großen Altersunterschied von 39 Jahren. Doch das Paar ließ sich nicht beirren. Vor knapp zwei Jahren hielt Frank um die Hand seiner Nathalie an. Jetzt folgte die Traumhochzeit. Was für ein Happy End!

