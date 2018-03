Nathalie Volk & Frank Otto: Hochzeitsdatum enthüllt!

Ruhig ist es um Nathalie Volk (21) und ihren Millionärs-Freund Frank Otto (60) in letzter Zeit geworden. Umso überraschender kam nun Nathalies Verkündung in einer SWR-Talkshow: "Er hat micht gefragt und ich habe ja gesagt." Nach drei Jahren Beziehung folgt nun tatsächlich die Traumhochzeit! Mit Details hielt sich das Society-Paar bisher zurück - jetzt sickerten jedoch ein paar Informationen durch...

Nathalie Volk und Frank Otto haben sich verlobt!

Frank Otto selbst soll laut "Bunte" auf einer Veranstaltung nun erzählt haben: "Wir werden das nicht ankündigen, sondern einfach irgendwann machen."

Hochzeit wohl noch in diesem Jahr

Über das Wann und Wo schweigen die beiden jedoch weiterhin. Allerdings wird das Hochzeitsdatum wohl noch in dieses Jahr fallen, denn der Medienunternehmer ist jetzt rechtskräftig geschieden. Der Hochzeit mit Nathalie steht nichts mehr im Weg. "Die Scheidung ist durch. Das ist alles geregelt", bestätigt er.

Ob sich die beiden, so wie es sich Nathalie Volk gewünscht hat, in Paris das Jawort geben werden, ist offen. Dass sie im kleinen Kreis heiraten werden, wäre allerdings nicht so unwahrscheinlich - zumal die Beziehung der beiden vor allem bei seiner Familie nicht gerade für Jubelstürme sorgen soll. Auch die Verlobungsnachricht wurde Gerüchten zufolge eher unterkühlt aufgenommen. "Sie haben keine Freudensprünge gemacht, als sie das hörten", so ein Freund.

Frank Otto war bereits dreimal verheiratet. Mit seiner Ex-Frau Stefanie Volkmer-Otto (42) hat er zwei minderjährige Kinder.