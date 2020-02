Nathalie Volk & Frank Otto: Jetzt kommt die Wahrheit über die Hochzeit raus!

Wie verwirrend! Vor kurzem postete drei ziiiemlich verdächtige Bilder von sich und Frank Otto. Die Outfits, die Location und der romantische Kuss. Alles sah verdächtig nach Hochzeit aus. Innerhalb von Minuten hagelte es Glückwünsche.

Hochzeits-Verwirrung bei Nathalie Volk und Frank Otto

Doch wenig später behauptete Frank: "Die wunderschönen Bilder, die Nathalie heute gepostet hat, zeigen unsere Liebe. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben. Lasst Euch weiter überraschen!" Nathalie erklärte dagegen in ihrer -Story: "Da es ja zu etwas Verwirrung gekommen ist: In Deutschland wird die offizielle Heirat bald nachgeholt." Klingt so, als ob schon eine Hochzeit in den USA stattfand...

Jetzt spricht Nathalie Volks Mutter Klartext

Häää, was ist denn jetzt die Wahrheit? "Nathalie ist sehr glücklich. Sie hat mich wissen lassen, dass die Hochzeit in Tennessee schön verlaufen ist. Offiziell sind die beiden noch nicht in Deutschland verheiratet, das wird aber bald nachgeholt", klärt jetzt ihre Mutter Viktoria im Interview mit der "BILD"-Zeitung auf. Scheint so, als wenn Frank es erst nach der Trauung in Deutschland die Hochzeit offiziell machen will.

Bittere Bilder von vor der Hochzeit aufgetaucht! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: