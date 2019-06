Reddit this

Nathalie Volk & Frank Otto: Polizei-Einsatz in ihrer Villa

Da hat es jemand wohl zu sehr krachen lassen! In der Villa von Frank Otto und Nathalie Volk kam es jetzt zum Polizeieinsatz...

Was Frank Otto dazu wohl sagt? Sein Sohn Lucas hat am Wochenende offenbar wild gefeiert. So wild, dass die Polizei auf der Matte stand!

Polizeieinsatz bei Frank Otto und Nathalie Volk

Wie "Bild" berichtet, feierte Lucas Otto am Wochenende seinen 16. Geburtstag in der Villa in Hamburg. Die Party ist allerdings aus den Fugen geraten.

Kurz vor Mtternacht musste die Polizei anrücken, weil ein Türsteher ungebetene Gäste geschlagen haben soll. Nicht der letzte Einsatz! Drei Stunden später kamen die Beamten schon wieder - diesmal wegen Ruhestörung. 50 Personen waren zu dem Zeitpunkt auf der Straße - die Stimmung sei laut "Bild" aggressiv gewesen. Drei von ihnen wurden am Ende sogar festgenommen.

Das sagt Frank Otto

Da hat es der Spross des Medienunternehmers ja ordentlich krachen lassen! Frank Otto selbst war nicht da. Er ist aktuell in Amerika. "Im Haus war wohl alles friedlich, kurzzeitig etwas mehr als die tatsächlich eingeladenen Gäste. Randale haben die gemacht, die nicht reinkamen", erklärt der kurz auf Nachfrage gegenüber "Bild".