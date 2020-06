Nathalie Volk: Ihr Freund ist der 58-jährige Millionär Frank Otto

Er ist der zweitälteste Sohn von Werner Otto, dem Gründer des Otto-Versands. Er ist Millionen schwer und 58 Jahre alt.

Während die meisten Zuschauer bei Dschungelflirt David Ortega schon überlegten, ob der mit seinen 30 Jahren nicht ein wenig zu alt für sie sei, wartete auf sie zu Hause bereits ein Mann, der noch einmal 28 Jahre äler als Ortega und 39 Jahre älter als sie ist.

An David hatte sie nach eigener Aussage nie Interesse: „Das war kein Flirt. Er ist ein netter, lustiger Kerl. Was man im Fernsehen gesehen hat, war wohl gut zusammengeschnitten.“ Dann verrät sie gegenüber Bild auch wieso:"Ich habe einen Freund. Er ist ein bekannter Unternehmer aus Hamburg und ein bisschen älter als ich. Ach, es kommt sowieso bald raus, wenn man uns in Hamburg spazieren sieht. Er heißt Frank Otto.“

Bereits im letzten Sommer haben sich die beiden nach Bild-Angaben kennengelernt. Er selbst hat sich dazu allerdings noch nicht geäußert.