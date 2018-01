Nathalie Volk: Ihre Mutter arbeitet wieder als Lehrerin

Na endlich! Seit Montag arbeitet die Mutter von Nathalie Volk, Viktoria Volk, wieder als Lehrerin an einer Schule, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Nachdem sie ihre Tochter vor zwei Jahren zu den RTL-"Dschungelcamp"-Dreharbeiten nach Australien begleitet hatte, obwohl sie für diese Zeit krankgeschrieben war, war Viktoria Volk von ihrer alten Schule in Soltau suspendiert worden.

Die Wohnung von Nathalie Volks Mutter wurde durchsucht

Die Landesschulbehörde erhob sogar Disziplinarklage gegen Volk. Ihre Wohnung und sogar die Praxen von zwei behandelnden Ärzten wurden durchsucht.

Im Dezember wurde schließlich beschlossen, dass Viktoria Volk bis zur entgültigen Entscheidung die vollen Dienstbezüge als Lehrerin bekommt.

Voktoria Volk arbeitet an einer "nicht näher benannten Schule im Heidekreis“

Die Schulbehörde kündigte an, sie wieder in den Dienst zu versetzen - wie am Montag schließlich geschehen.

Laut "Bild" arbeitet Nathalie Volks Mutter nun an einer "nicht näher benannten Schule im Heidekreis“, wie eine Sprecherin der Schulbehörde dem Blatt mitteilte.

Der Fall wird am 22. Februar vor dem Landgericht Lüneburg weiter fortgesetzt.