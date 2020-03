Nathalie Volk: Schockierende Krebs-Diagnose mit nur 23 Jahren!

Reddit this

Schockierende Nachrichten von Nathalie Volk! Wie ihre Mutter nun berichtet, ist das Model an Krebs erkrankt!

Wie furchtbar! Die Mutter von , Viktoria Volk, wendet sich nun mit einer erschütternden Nachricht an die Öffentlichkeit und berichtet, dass ihre Tochter Krebs hat!

Nathalie Volk durchlebt schwere Zeiten

"Bei Nathalie ist im frühen Stadium Krebs im Uterus nachgewiesen worden. Ihre Großmutter hatte auch Krebs und musste sich die Gebärmutter komplett entfernen lassen", berichtet Viktoria Volk nun gegenüber "Bild.de". Wie es in dem Artikel weiter heißt, handele es sich nach ihren Aussagen bei ihrer Tochter um Gebärmutterhalskrebs. Nicht nur für Nathalie ein absoluter Schock! Auch ihre Familie zeigt sich von dieser Hiobsbotschaft sichtlich getroffen. Doch Nathalie kann sich in dieser schweren Zeit voll und ganz auf die Unterstützung ihres Partners Frank Otto verlassen.

Frank Otto ist für Nathalie da

Aktuell befindet sich Nathalie noch in den USA, da sie dort 2018 mit ihrem Schauspiel-Studium begann. Wie es heißt, will sie dort auch vorläufig bis Studienende bleiben. Viktoria Volk ergänzt: "Sie ist ständig zur Beobachtung bei einem Arzt. Ich hoffe, dass alles gut wird" Ebenfalls fügt sie im Namen ihrer Tochter hinzu: "Das Leben geht weiter." Neben Mama Viktoria steht auch Frank Otto seiner Partnerin zur Seite und unterstützt sie so gut wie es geht. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Nathalie diese schlimme Zeit bald hinter sich lassen kann und es ihr schon bald wieder bessergeht!

