Nathalie Volk: So austauschbar ist ihr Frank Otto für sie

Oder geht es Nathalie vielleicht doch gar nicht um Liebe?

Es scheint ganz so, als fühle sich die 19-Jährige von allen reichen Männern angezogen. Das Alter spielt dabei keine Rolle für sie. So fällt zum Beispiel auch Heidi Klums Freund Vito Schnabel in ihr Beuteschema, mit dem sie zuletzt ein bisschen flirtete. Umso besorgter zeigt sich nun Frank Otto gegenüber der Zeitschrift ‚Gala‘, dass ihm vielleicht ein anderer Millionär Konkurrenz machen könnte.

Und so ganz unbegründet ist seine Angst anscheinend auch nicht. Denn Nathalie macht ihm regelmäßig klar, wie austauschbar er für sie ist. "Ich sage immer 'Du Frank, es gibt auch noch andere reiche Männer, nicht nur dich.'“, gibt sie sich knallhart. Da soll nochmal einer sagen, der 19-Jährigen komme es auf die inneren Werte an…