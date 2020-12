Nathalie Volk & Frank Otto: DAS ist der wahre Trennungs-Grund!

In einer Fragerunde bei Instagram spricht Nathalie Volk plötzlich Klartext. Dort fragt ein Fan, wieso sie und der Unternehmer sich getrennt haben. Ihre Antwort: "Ich möchte meine eigene Familie und Kinder haben."

Eine deutliche Ansage. Frank Otto hat bereits fünf eigene Kinder. Doch mit Ex Nathalie wollte es mit dem Nachwuchs nicht klappen. "Ich habe es mit Frank mehrfach versucht in den vergangenen fünf Jahren. Aber es hat nie geklappt", erklärte die Ex-GNTM-Kandidatin kürzlich gegenüber BILD. Das hat am Ende offenbar ihre Beziehung zu sehr belastet, zumindest wenn es nach Nathalie geht...

