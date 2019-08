Nathalie Volk und Frank Otto: Der Hochzeitstermin steht!

Bei der diesjährigen „Nacht der Medien“ in Hamburg verriet Frank Otto gegenüber „Bild“, wie es für ihn uns seine Verlobte weitergeht. Die 22-Jährige studiert aktuell in Los Angeles. Das Studium schließe sie wohl im nächsten Jahr ab. Und dann sollen im kommenden Jahr auch die Hochzeitsglocken läuten...

Anfang dieses Jahres sah die Motivation des Paares noch etwas anders aus: „Wir sind gerade eher in einem Slow-Motion-Modus, haben nicht die Lust, große Planungen anzugehen. Wir befinden uns nach wie vor im Verlobten-Status!“

Nathalie Volk: Namensänderung, Hochzeit, Kinder...

Doch einen entscheidenden Schritt ist Nathalie Volk nun schon gegangen. Sie hat den Nachnamen ihres Verlobten angenommen: „Weil ich meine Privatsphäre haben möchte und mir viele Leute immer in die Quere gekommen sind in meiner Karriere. Das werde ich nicht mehr zulassen.“ So erklärte die ehemalige „Germanys Next Topmodel“-Kandidatin, dass sie bereits seit vier Semestern in den USA studiere und eigentlich nur die deutschen Mitschüler wüssten, wer sie sei.

Auch das Thema Kinder rücke in greifbare Nähe. Auf die Frage eines Fans, wann sie denn Kinder mit dem Medienunternehmer plane, antwortete sie in ihrer -Story „Bald“.

Doch bis dahin hat das -Gesicht eher mit Negativ-Schlagzeilen zu kämpfen. In den vergangenen Monaten begleitete sie ihre Mutter Viktoria Volk mehrfach zu Gerichtsprozessen. Diese hatte ihre Tochter ins „Dschungelcamp“ 2016 nach Australien begleitet und sich dafür krankschreiben lassen. Im April hat ein Gericht entschieden, das sie ihren Job als Lehrerin nicht mehr ausüben darf.