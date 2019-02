Nathalie Volk und Frank Otto: Schluss mit der Schmuse-Show!

Ganz in Weiß wollten sie heiraten – stattdessen gehen sie ganz in Schwarz auf Distanz: kein Lächeln, keine Berührung – und kein Ring mehr am Finger! Was ist los bei Frank Otto und ?

Das einstige Fummel- und Knutsch-Paar wahrt räumlich ja schon länger Distanz: Sie geht in New York zur Uni, er lebt weiter in Hamburg. Auch die geplante Hochzeit ist offenbar ganz weit weg: „Heikles Thema“, hört man aus ihrem Umfeld.

Eiszeit bei Nathalie Volk und Frank Otto?

Eisig auch die Stimmung bei einer Charity-Gala in Los Angeles, auf der sich beide jetzt nach längerer Party-Pause wieder zusammen zeigten. Da ist es wohl kein Zufall, dass die Ex-Dschungelkandidatin den Verlobungsring, den er ihr vor einem Jahr schenkte, nicht mehr am Finger trägt...