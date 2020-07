Naya Rivera: Die Todesursache steht fest

Naya ist ertrunken

Am Montag fanden die Ermittler Nayas leblosen Körper im See. Und nun steht auch die Todesursache fest. "Der Körper wurde geröntgt und es wurde eine vollständige Autopsie durchgeführt. Die Ergebnisse sprechen eindeutig für ein Ertrinken", heißt es in einer Pressemitteilung des "Ventura County Medical Examiner's Office".

Außerdem wurde festgestellt, dass Naya keine Verletzungen oder Vorerkrankungen hatte. "Aus der Untersuchung geht hervor, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass Drogen oder Alkohol beim Tod eine Rolle gespielt haben", heißt es weiter.

Scheinbar half die 33-Jährige ihrem Sohn mit letzter Kraft ins Boot, schaffte es danach jedoch nicht mehr, sich selbst in Sicherheit zu bringen...

