Naya Rivera: Polizei packt aus! Erschütternde Details zum Todes-Drama

Der Schock über den tragischen Unfall ist immer noch groß! Die "Glee"-Stars haben sich am Ufer des Lake Piru versammelt, um sich von ihrer geliebten Kollegin zu verabschieden. Via Instagram erinnern sich sich an Naya. So schreibt beispielsweise Darren Criss: "Der Gedanke an sie bringt mich zum Lächeln." Auch Chris Colfer teilte einen emotionalen Post: "Sie war einzigartig und wird es immer bleiben."

