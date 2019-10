Nazan Eckes: Baby-Hammer! Sie lässt die süße Bombe platzen

Reddit this

Die Familie steht für an erster Stelle. Wenn die 42-Jährige von ihren Söhnen Lounis (4) und Ilyas (2) spricht, leuchten ihre Augen. Was läge da näher als weiterer Nachwuchs? Tatsächlich scheint die Moderatorin einem weiteren Kind nicht abgeneigt. "Rein gefühlsmäßig könnten noch viele dazukommen", verriet sie beim "Deutschen Radiopreis" gegenüber "Freizeitwoche".

Immer wenn sie frisch gebackene Mütter sieht, die ihre Babys vor der Brust in einem Tuch tragen, schmilzt sie dahin. "Dann könnte ich mir ein drittes vorstellen, weil ich das so geliebt habe", so Nazan Eckes. Bei zwei Jungs im Haus würde sich die schöne Brünette über ein Mädchen freuen.

Bekommt Nazan Eckes eine Tochter?

Nach ihrem Aus bei "Let's Dance" Anfang Juni hatte sie sich die letzten Monate zurückgezogen. Wer weiß, vielleicht hat sie die Zeit ja genutzt, um mit Ehemann Julian Khol an Baby Nr. drei zu arbeiten?

Nazan Eckes: Ist sie wieder schwanger?

Im Video seht ihr, welche süßen Fotos von Nazan Eckes kürzlich die Gerücheküche zum Brodeln brachten: