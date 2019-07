Nazan Eckes: DIESES Bauch-Bild sorgt für Furore!

Ungeschminkt, mit feuchten Haaren und super entspannt - so zeigt sich aktuell auf . Und sie sorgt damit für viel Furore...

Nazan Eckes: Ist sie wieder schwanger?

Nazan Eckes: Bauchfoto sorgt für Wirbel!

So schön das Bild der Moderatorin ist, der Blick der Fans fällt vor allem auf eines: Ihren Bauch! Denn der ist mega trainiert! "Heiß, heißer, Nazan!", "Wow, du hast eine unglaublich tolle Figur!!!" oder "I'm so in love with your body! Bin so neidisch", heißen nur einige der vielen Kommentare! Zurecht! Denn die Körpermitte der Moderatorin kann sich wirklich sehen lassen. Kein Wunder also, dass sie diese mit dem kurzen Top noch zusätzlich betont.

Sorge um Nazan Eckes

So begeistert die Fans heute sind, vor wenigen Wochen war die Sorge um die 43-Jährige noch groß. Denn viele fanden sie einfach zu dünn! "Viel zu dünn geworden" und "Das finde ich nicht mehr schön. Iss doch mal ein paar Portionen Eiscreme", hieß es damals noch in den Kommentaren. Doch damit ist jetzt Schluss...

Ist Nazan Eckes wieder schwanger? Dieses Foto sorgt für Wirbel: