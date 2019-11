Nazan Eckes: Rührender Abschied von Birgit Schrowange

Reddit this

Ganze 25 Jahre lang war das Gesicht von „Extra“. Nun möchte sich die Moderatorin allerdings lieber ihrem Privatleben widmen und kehrt der Sendung ab Dezember den Rücken.

Birgit Schrowange: Hochzeits-Hammer mit 61 Jahren!

Rührender Abschied von Birgit Schrowange

Über die Wahl der neuen Moderatorin dürfte sich die 61-Jährige sehr freuen. In Zukunft wird für die Sendung vor der Kamera stehen „Ab dem neuen Jahr darf ich die Sendung meiner langjährigen Freundin und Kollegin Birgit Schrowange übernehmen und freue mich wirklich sehr auf meine neue Aufgabe bei ‚Extra‘“, schwärmt die dunkelhaarige Schönheit auf ihrem -Account.

„Birgit wünsche ich für all ihre weiteren Pläne von Herzen das Beste“, so Nazan. Von der Neubesetzung scheinen ihre Fans total begeistert zu sein. „Birgit ist toll, aber sie hat mir dir eine tolle Nachfolgerin“, freut sich ein Follower. Wir dürfen gespannt sein, wie sie sich in ihrer ersten Sendung schlägt!

