Nazan Eckes: Zerbricht die Eifersucht ihre Ehe?

In den nächsten Wochen wird viel Zeit mit ihrem Tanzpartner verbringen. Kein Wunder: Die beiden wollen auf dem „Let’s Dance“-Parkett natürlich eine gute Figur machen. Doch was hält eigentlich der Ehemann der TV-Moderatorin davon, dass sie einem anderen Mann so nah sein wird?

Nazan Eckes: Ehe-Drama?

„Wenn man seinen Partner so innig mit jemandem tanzen sieht, ist man naturgemäß eifersüchtig“, erklärt Nazan im Gespräch mit „Gala“. „Natürlich wird das mit Sicherheit auch bei uns hier und da mal so sein.“ Droht nun also der große Ehekrach? Eher nicht!

„Mein Mann hat eine sehr professionelle Distanz zu dem Ganzen“, weiß die dunkelhaarige Schönheit. „Er weiß, dass das für mich zum Job gehört und er weiß auch, dass ich eine treue Seele bin.“

Puh! Julian Khol muss sich also keine Sorgen machen!