NDR Reporter Jürgen Heuer ist tot

Trauer um den beliebten NDR Reporter Jürgen Heuer! Der Journalist starb am Freitag nach einer langen, schweren Krankheit. Er wurde nur 56 Jahre alt!

Jürgen Heuer wurde nur 56 Jahre alt

Die traurige Neuigkeit bestätigte der ender NDR offiziell. Seit 1997 leitete Jürgen Heuer das landespolitische Ressort des "Hamburg Journal".

"Jürgen Heuer hat das 'Hamburg Journal' durch seine Arbeit und sein Engagement in ganz besonderer Weise geprägt. Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sehr großes Vertrauen in seine Berichte, schätzten seine pointierten Interviews und die Fairness, mit der er seine Gesprächspartner auch in schwierigen Interviewsituationen befragte. Wir werden ihn sehr vermissen", erklärt NDR-Direktorin Sabine Rossbach.

Jürgen Heuer ließ sich von der Krankheit nicht unterkriegen

Obwohl Jürgen Heuer sehr krank war, ließ er es sich nicht nehmen, am Redaktionsalltag teilzunehmen. Er war bis zuletzt ein Volblut-Juornalist.