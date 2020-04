"NDR Talk Show"-Moderator Hermann Schreiber ist tot!

Reddit this

Hermann Schreiber war eine feste Größe in der deutschen Medienlandschaft. Von 1979 bis 1993 moderierte er die "NDR Talk Show". Außerdem war Hermann Schreiber Chefredakteur der Wissens-Zeitschrift "Geo" und veröffentlichte zahlreiche Bücher wie die Biographie über Willy Brandt. Doch damit nicht genug! Er machte sich auch als Schauspieler in den Filmen "Drei Schwestern made in Germany" und "Die Frau, die im Wald verschwand" einen Namen. Jetzt ist Hermann Schreiber tot.

Herman Schreiber gehörte zu "den größten Journalisten der Bunderepublik"

Ein Sprecher des Verlages Gruner + Jahr bestätigte die traurige Nachricht. Demnach sei er in der Nacht zu Ostersonntag verstorben. Er wurde 90 Jahre alt. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Schauspielerin Hilary Heath stirbt an Corona!

Verlagschefin Julia Jäkel meldete sich bereits zu Wort: "Hermann Schreiber gehört zu den großen Journalisten der Bundesrepublik." Klug, feingeistig, abwägend und humorvoll habe er das Magazin "Geo" in den 80er-Jahren entscheidend mitgeprägt.

Von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns 2019 verabschieden: