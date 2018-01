Neil Diamond: Schock-Diagnose!

Schwerer Schicksalsschlag für Neil Diamond: Der US-Sänger ist schwer erkrankt und hat eine Schock-Diagnose erhalten!

Er hat Parkinson, wie Mediziner ihm mitteilten. Aufgrund der Krankheit muss Neil Diamond seine Tournee abbrechen. „Mit großem Widerwillen und Enttäuschung kündige ich an, dass ich keine Konzerte mehr geben werde. Es war mir eine große Ehre, meine Shows in den letzten 50 Jahren der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, schrieb der Sänger auf seiner Website.

Es waren noch mehrere Auftritte im Rahmen seiner Tournee geplant – unter anderem in Neuseeland und Australien. Diese werden aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme nicht mehr stattfinden. Trotz seiner Krankheit will er seine Muskkarriere aber nicht ganz aufgeben und weitere Songs schreiben und aufnehmen. „Mein Dank gilt meinem loyalen und begeistertem Publikum auf der ganzen Welt“, schrieb Neil Diamond. „Ihr werdet immer meine Bewunderung für eure Unterstützung und Ermutigung haben“, so der Sänger.