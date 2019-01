Neil Young schreibt für die Umwelt

Reddit this

Neil Young hat sich jetzt für umweltfreundliche Autos ausgesprochen - der Sänger fordert die Mobilindustrie auf, sich umweltbewusster zu verhalten. Der "Heart of Gold"-Sänger hat sich in einem Artikel der Zeitung "Huffington Post" zum Thema "Autos und Umwelt" geäußert und schreibt in seinem Artikel unter anderem, dass Elektroautos die Zukunft Amerikas sind: "Das echte Ziel sind saubere Autos, unabhängig von Energieressourcen.