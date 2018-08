Nelson Müller: Horror-Crash!

Nelson Müller hatte am Freitagmorgen einen schweren Crash! Dabei hat sich der Sternekoch schwer verletzt.

Mit seinem Wagen knallte er gegen eine Ampel, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 4:30 Uhr. Weshalb er dagegen krachte, ist bisher noch völlig unklar - die Polizei hat bisher keine weiteren Angaben zur Unfallursache gemacht.

Ein Augenzeuge berichtet in der "Bild", dass Nelson Müller in einen Sekundenschlaf gefallen sei. In dem Moment sei er frontalt gegen die Ampel in Essen gefahren. Unter Alkoholeinfluss stand er offenbar nicht - ein Alkoholtest ergab null Promille.

Durch zahlreiche TV-Kochshows wurde Nelson Müller bekannt

Nelson Müller soll sich bei dem Unfall schwer verletzt haben und kam in ein Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen aber wirklich sind, ist unklar. Bekannt ist Nelson Müller vor allem aus -Kochshows wie "Die Küchenschlacht" oder "Lanz kocht!". Er betreibt außerdem ein Bistro sowie ein Restaurant.