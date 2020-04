Nena: Jaa, Jubel-News mit 60!

Sie ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der deutschen Musikgeschichte. Doch in der Liebe hat es für den ganz großen Triumph bei bisher noch nicht gereicht. Die „99 Luftballons“-Interpretin ist zwar schon seit Ende der 90er mit dem Schlagzeuger und Produzenten Philipp Palm liiert und hat mit dem 47-Jährigen zwei gemeinsame Kinder. Doch den Gang vor den Traualtar haben die beiden noch nicht gewagt. Bisher.

Nena spricht über Hochzeit

Denn wie die Sängerin nun in einem Interview mit „Bild am Sonntag“ verriet, könnten die Hochzeitsglocken für das Paar doch noch läuten: „Alter schützt vor Torheit nicht. Also ist es durchaus möglich, dass ich doch noch eines Tages heiraten werde.“ Konkrete Pläne für den schönsten Tag ihres Lebens hat die Power-Frau jedoch noch nicht. Es sei „einfach so ein Gefühl.“

Nena: Hochzeits-Sensation!

