Nena: Offiziell bestätigt - Es ist aus!

Es ist vorbei, dabei haben sich alle so sehr darauf gefreut. Doch jetzt macht die traurige Nachricht offiziell!

Nena: Pause von "The Vioce Kids"

Wenn 2019 "The Voice Kids" in die nächste Runde geht, wird die 58-Jährige nicht mehr dabei sein. Sie und Tochter Larissa legen eine Pause ein.

"Hey Ihr Lieben, wir wollten gerne noch einmal offiziell mitteilen, dass Larissa und ich dieses Jahr eine TVK Pause einlegen. Für uns stehen neue Projekte an und obwohl wir gerne auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen, tanzen wir diesmal nicht mit. DANKE für die schöne Zeit und ganz viel Spass uns allen mit der nächsten Runde VOICE KIDS!TeamLarena fiebert mit", schreibt die Sängerin offen bei . Die Fans sind richtig traurig über diese Entscheidung!

Nena: Erschütternde Bilder! Bittere Neuigkeiten von der 58-Jährigen!

"Oh, wie schade", "Oh menno... da werden meine Mädels und ich Euch aber sehr vermissen..." oder Oh neeeiiiin! Hab es immer nur wegen euch angeschaut", sind nur einige der Kommentare.

Auch Max Giesinger geht

Doch Nena und Larissa sind nicht die einzigen, die nicht mehr dabei sind. Auch Kollege macht offiziell Schluss. "Weil mich die letzten Wochen jetzt schon viele gefragt haben: Ich kann bei der nächsten „The Voice Kids“ Staffel leider nicht dabei sein", verkündet er bei .

Die Fans müssen sich also auf eine neue Jury einstellen. Wer die Plätz der Drei einnimmt, ist allerdings noch nicht bekannt...