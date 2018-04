Nena: Sie weint öffentlich!

Diese Frau ist ein echtes Power-Paket. Während andere mit 58 Jahren so langsam an den Ruhestand und das Enten-Füttern im Park denken, startet Nena jetzt erst richtig durch! Aktuell ist der Neue deutsche Welle-Star bei "The Voice of Germany - Kids" zu sehen, zusammen mit Tochter Larissa (28). Nur wenige der Talente sind noch im Rennen - und das macht Nena wohl ganz sentimental...

Skurriler Trick: So einfach bekämpft Nena ihre Aufregung

Nena: Sie weint im TV!

Das sind ihre Fans gar nicht von ihr gewohnt. Stets gut gelaunt und voller Energie hüpft die Vierfach-Mutter auf den Bühnen umher, strahlt ausgelassen und singt voller Elan. Ganz ungewohnt war es daher, sie weinen zu sehen - vor laufenden Kameras! Was war da nur los?

Nena: Bei "The Voice- Kids" lässt sie ihren Tränen freien Lauf

„Ich möchte euch sagen, dass ich nach all den Jahren, die ich jetzt bei ‚The Voice‘ bin, wirklich sehr glücklich bin, das mit euch hier zu erleben. Ich bin sehr, sehr berührt und hab fast das Gefühl, dass ich gleich ein bisschen heule. Das ist wirklich krass. Das wäre mein erstes Mal bei ‚The Voice‘, aber ich glaub‘, es ist jetzt so weit. Oh Gott!“ Und dann verdrückte sie tatsächlich ein paar Tränchen. So kennen ihre Fans sie gar nicht! Doch die Powerfrau hat gleich eine Erklärung für den Ausbruch parat: „Ich weine einfach, weil mir das hier so Spaß macht. Und es ist schön, das einfach mal rauszulassen. Ihr seid so wundervolle Menschen – alle, die ihr auf der Bühne wart. Ich bin so berührt davon. Ich danke euch so.“ Ein Glück, dass bei Nena alles okay ist - und es nur Freudetränen waren!