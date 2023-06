Nena: Überraschendes Statement nach den Schlagzeilen

In den letzten drei Jahren war Nena weniger zum Lachen zumute. Immer wieder kritisierte sie Coronamaßnahmen wie Masken und Abstand von der Regierung und musste dafür jede Menge Kritik einstecken. "Ich habe auch Momente in meinem Leben, wo mir das sehr nah gegangen ist. Aber diese Art von Welle, die ich in den letzten drei Jahren erlebt habe... Ich weiß einfach, wo ich stehe und wer ich bin", erklärt sie. "Dann erreichen mich ein paar Dinge und dann weiß ich: Ok, daran habe ich noch zu arbeiten."

Auch interessant:

Jürgen Drews kehrt zurück nach Deutschland! Im Video erfahrt ihr, wo der "König von Mallorca" jetzt wohnt: