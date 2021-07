Nena: Wutausbruch! Der Sängerin platzt der Kragen

Der Sängerin platzte daraufhin der Kragen. "Mir wird gedroht, dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure – wie sie es nennen – Boxen geht. Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht", sagte Nena bei ihrem Auftritt. Dann kritisierte die Sängerin mal wieder die Corona-Maßnahmen. "Jeder darf frei entscheiden, genau wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lassen will oder nicht! Hier ist jeder willkommen. Die Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern die Frage ist, was wir mit uns machen lassen", sagte Nena laut mehreren Video-Clips. Dann redet sie sich noch richtig in Rage: "Das Ganze wird hier politisiert und das ist vollkommen ätzend. Gestern war Christopher Street Day, und es war völlig okay, dass 80 000 Leute eng miteinander auf der Straße waren ... Also was, was wollt ihr von uns?" Einige Besucher haben nach den skurrilen Äußerungen das Konzert verlassen...

Es war nicht der erste peinliche Auftritt von Nena. Mehr dazu hier im Video: