Neon-Haare: Hailey Bieber zeigt den neusten Frisuren-Trend

Wow, was für ein mutiger Look! Hailey Baldwin zeigt sich jetzt mit Neon-Haaren!

Was Hailey Bieber trägt, wird zum Trend. Egal ob Klamotten oder aber die Frisur - die Frau von hat einfach ein Händchen für coole Styles. Jetzt überrascht sie wieder mit einer neuen Frisur.

Hailey Bieber: Neon-Haare!

Für ein Shooting präsentiert sich das Model jetzt ausgerechnet mit Neon-Haaren - und die sehen richtig gut aus. Jung, frech und wild, die Fans sind von dem mutigen Look absolut begeistert. Denn eines ist sicher, Hailey zieht alle Blicke auf sich. Und: Diese Frisur wird im sicher auf so machen Köpfen auftauchen!

Hailey Bieber via instagram stories pic.twitter.com/YWl71D17Kq — Hailey Bieber (@updatebaldwin) 9. April 2019

hat es schon vorgemacht

Schon Kylie Jenner präsentierte sich in der Vergangenheit gerne mit Neon-Haaren und begeisterte damit alle. Der Kardashian-Spross greift dabei gerne zu Perücken.

Wer sich an den neuen Trend rantrauen will, kann es auch mit auswaschbarer Farbe probieren. Die gibt es schon für kleines Geld und sie lässt sich schnell wieder rauswaschen. Der Sommer kann also endlich kommen...