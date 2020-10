"Netflix"-Star James Randi: Er verstarb im Alter von 92 Jahren!

Der Kanadier feierte in Deutschland vor allem große Bekanntheit durch die Netflix-Doku "An Honest Liar". In dem Werk werden wichtige Stationen in seinem Leben beleuchtet, beispielsweise verschiedene Meilensteine seiner Zauberkunst oder wie er die Skeptics Society gründete. Deren Ziel ist es, wissenschaftliches Denken zu fördern. Nun muss die Welt den Verlust von "The Amazing Randi", wie sich der Zauberkünstler selbst nannte, verkraften.