Neu-Papa Harry: Ohe Meghan auf Royals-Hochzeit

Baby-Auszeit für !

Heute klingelten die royalen Hochzeitsglocken: In der St. George's Kapelle in Windsor gaben sich Lady Gabriella Windsor und Geschäftsmann Tom Kingston das Ja-Wort.

Unter den prominenten Gästen der Großnichte von Queen Elizabeth II. überraschte dabei auch einer: , der es sich nicht nehmen ließ, kurz nach der Geburt von Baby Archie Harrison an der Hochzeit teilzunehmen!

Das royale Brautpaar: Lady Gabriella Windsor und Ehemann Tom Kingston. Foto: Getty Images

Herzogin Meghan nimmt Baby-Auszeit: Mit dieser Begleitung erscheint Prinz Harry auf der Hochzeit

Auf der prominenten Gästeliste der Royal-Wedding standen neben Prinz Harry dabei zahlreiche andere Mitglieder des britischen Königshauses: So feierten unter anderem auch die Queen und , Herzogin Catherines Schwester Pippa Matthews und Ehemann James Matthews, sowie Prinzessin Beatrice und ihre Mutter Sarah Ferguson mit dem Brautpaaar.

Auch wenn Herzogin Meghan mit Baby Archie zuhause blieb, so besuchte Prinz Harry das royale Großereignis doch in weiblicher Begleitung: Der frischgebackene Vater erschien in Begleitung von Prinzessin Anne und Schauspielerin Sophie Winkleman, der Ehefrau des Bruders der Braut, Lord Frederick Windsor, zur Trauung.