"Neue Deutsche Welle"-Musiker Bodo Staiger ist tot!

Große Trauer in der Musikwelt! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb der "Neue Deutsche Welle"-Musiker Bodo Staiger im Alter von 70 Jahren.

Bodo Staiger (Rheingold) ist tot! Wie nun durch das Tonstudio "3klangrecords" des 70-Jährigen verkündet wurde, verstarb der Düsseldorfer Musiker, Schauspieler und Musikproduzent im Alter von 70 Jahren in Düsseldorf.

Bodo Staiger feierte mit "Rheingold" mega Erfolge

Große Bekanntheit erlangte Bodo Staiger vor allem mit der Popband "Rheingold" und dem Stück "Dreiklangsdimensionen". Das Tragische: Bodo trat mit seiner Band nie live auf, was er im nächsten Jahr ändern wollte. Nun schloss der Musiker für immer seine Augen. "Was bleibt, ist unglaubliche, tolle und zeitlose Musik", heißt es durch Musikexperten Michael Wenzel. Neben seiner Arbeit für "Rheingold" spielte Bodo ebenfalls mit Musikern wie Marius Müller-Westernhagen und Karl Bartos. Er war damit einer der Vorreiter der "Neuen Deutschen Welle." 1982 spielte er als Schauspieler zusammen mit Desirée Nosbusch in dem Horrorfilm "Der Fan" eine Hauptrolle.

Die Fans trauern via "Social Media"

Über sie sozialen Netzwerke beurkunden die Fans von Bodo ihr Mitgefühl. So heißt es: "RIP Bodo Staiger. 'Dreiklang Dimensionen' von Rheingold war damals echt ein cooler Hit" sowie "Ein Pionier der Düsseldorfer Musikszene ist tot." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Bodo stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Auch zu den genauen Todesumständen wurde noch kein Statement abgegeben.

