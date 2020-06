Neue DSDS-Jurorin: Das denkt Vanessa Mai über Helene Fischer

hat mit „Wolkenfrei“ einen absoluten Überraschungs-Hit gelandet und hat damit sogar Helene Fischer Konkurrenz gemacht.

Die beiden Schlager-Ladys treffen am Samstag in der Show von Florian Silbereisen das erste Mal aufeinander.„Endlich kann ich sie persönlich treffen. Sie ist ja das Idol von Millionen Schlagerfans – und auch meins. Ohne sie hätte die Schlagermusik nie diesen Stellenwert bekommen, den sie heute einnimmt“, sagt die künftige DSDS-Jurorin in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung.

Mit ihrem Album „Wachgeküsst“ hat Vanessa Mai die Charts gestürmt – und damit Helene Fischer vom Thron verdrängt. In der ARD-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ wird Vanessa Mai ihre neue Single „In all deinen Farben“ performen. „Mit Sicherheit der persönlichste Song, den ich jemals gesungen habe“, so die Schlager-Prinzessin.