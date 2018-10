Neue Leipzig-Soap: Erste Details zum "Köln 50667"-Ableger

Die Produktionsfirma filmpool dreht derzeit die neue Serie „Leben. Lieben. Leipzig.“ II hat laut „Quotenmeter“ bestätigt, dass die neue Daily noch in diesem Jahr starten soll.

Noch in diesem Jahr startet die RTL II-Serie

Bis zu 20 Folgen werden laut dem Bericht produziert – sollte die Serie erfolgreich sein, könnte diese 2019 dauerhaft ins Programm genommen werden. Künftig soll „Leben. Lieben. Leipzig.“ Auf dem 17:10 Uhr-Sendeplatz vor „ “ laufen. Derzeit zeigt RTL II dort noch die neuen Folgen von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ bis Mitte November.

In der Leipzig-Serie spielt auch ein bekanntes Gesicht mit: Janina kommt aus der sächsischen Stadt und war zwei Jahre als Yvonne Voss bei "Köln 50667" zu sehen – sie wird eine der Hauptdarstellerinnen in der neuen Serie. Zwar soll das Format noch in diesem Jahr an den Start gehen – ein genauer Starttermin wurde aber noch nicht offiziell kommuniziert.