Neue Pläne: Jens Büchner wird jetzt auch Juror

Nun hat der Kult-Auswanderer aus „Goodbye Deutschland“ eine ganz neue Aufgabe: Jens Büchner wird Juror! Der Sänger wurde zur Miss Meerjungfrau nach Hurghada eingeladen. Dort treten hübsche Nixen in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an. Jens Büchner darf im Finale in der Jury sitzen und die Siegerin küren.

Ob das seine neue Freundin Daniela gut finden wird? Die Blondine hat ganz andere Sorgen, denn die Auswanderung nach Mallorca bringt Probleme mit sich. Noch immer hat Daniela keinen Job und ihre Kinder muss sie an der Schule anmelden. Und es werden Tränen fließen. Das ganze Drama zeigt Vox um 20:15 Uhr bei „Goodbye Deutschland“.