Neue Tuberkulose-Fälle an Gymnasium in Dresden

war ein Schock in Dresden: An einem Gymnasium sind mehrere Schüler und Lehrer an Tuberkulose erkrankt. Jetzt gibt es 12 neue Fälle

"Von bislang 200 abgenommenen Blutproben der Schülerinnen und Schüler der HOGA-Oberschule und des HOGA-Gymnasiums an der Zamenhofstraße liegen mit Stand heute, 7. Dezember 2017, zwölf neue positive Testergebnisse vor. Das bedeutet nicht, dass die betroffenen Personen an Tuberkulose erkrankt sind. Es sagt lediglich aus, dass sie Kontakt zu ansteckungsfähigen Personen hatten, und der Erreger übertragen wurde“, erklärte der Leiter des Dresdner Gesundheitsamts und Amtsarzt Jens Heimann in einem Statement.

Die Eltern der betroffenen Schüler werden beraten und die Jugendlichen in einem Krankenhaus untersucht. Bei Tuberkulose muss eine entsprechende Therapie mit Antibiotika begonnen werden. "Um größtmögliche Gewissheit und Sicherheit für die 900 Schülerinnen und Schüler zu erlangen, haben wir entschieden, die bereits laufenden Tuberkulose-Untersuchungen auf alle Personen an den beiden Schulen auszuweiten. Sie werden vor Ort zur Blutabnahme gebeten", heißt es in der Mitteilung weiter.