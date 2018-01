Neue Tuberkulose-Fälle an Schulen in Dresden

Es ist ein Skandal in Dresden: An mehreren Schulen ist die Tuberkulose ausgebrochen. Mehrere Schüler und Lehrer haben sich mit der Krankheit angesteckt.

Zahlreiche Schüler und Lehrer mussten auf die Krankheit untersucht werden. Nun gibt es 5 neue Fälle an den Hoga-Schulen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekanntgab. Eine Nachsorgeuntersuchung soll Klarheit bringen, wie viele Menschen sich wirklich mit Tuberkulose angesteckt haben - mehrere tausend Dresdner sind davon betroffen. Nach dem Tuberkulose-Ausbruch im vergangenen Jahr mussten einige Schulen für zwei Tage geschlossen werden.

Bei Tuberkulose handelt es sich um eine Lungenkrankheit. Durch das Einatmen von infektiösen Tröpfchenkernen (Aerosolen) kann die Krankheit von Mensch zu Mensch übertragen werden. In Deutschland ist die Krankheit besonders in Hamburg, Bremen und Berlin verbreitet - seit dem vergangenen Jahr gab es auch viele Fälle in Dresden.