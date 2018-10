Neuer "Köln 50667"-Ableger: RTL II enthüllt den Sendeplatz!

BTN und " " sind die zwei erfolgreichsten Formate bei II. Der Sender startet demnächst eine neue Serie. Jetzt wurde endlich auch der Sendeplatz enthüllt!

RTL II geht dabei einen ungewöhnlichen Schritt, denn die erste Folgen der Leipzig-Serie sind nicht am Vorabend, sondern in der Primetime zu sehen. "Leben. Lieben. Leipzig" startet am 12. November um 20:15 Uhr.

Die weiteren Episoden wechseln dann aber doch in die Daytime und werden vor "Köln 50667", also um 17:10 Uhr, ausgestrahlt. Zunächst wurden 15 Folgen der Daily produziert - zunächst will der Sender testen, ob die Soap beim Publikum ankommt. Bei einem Erfolg wird der Sender wohl weitere Folgen in Auftrag geben und könnte sich dann fest im Programm etablieren.

Darum geht es in der Leipzig-Serie

Yvonne (Janine ) wohnt mit ihren Freundinnen und einem schwulen Kumpel in einer WG. Ihr Geld verdient sie in einer Würstchenbude, will aber als Werbegesicht für einen angesagten Club durchstarten. In der Serie geht es auch um Dennis (Dario Kolodiczyk), welcher zurück nach Leipzig kommt - er ahnt noch nicht, dass seine GoGo-Bar fast pleite ist.