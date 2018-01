Neuer TV-Sender startet im Free-TV

Es gibt schon viele TV-Sender in Deutschland - nun gibt es bald noch einen neuen Free-TV-Kanal!

Die Mediengruppe RTL Deutschland startet demnächst einen neuen Free-TV-Sender, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Bereits vor einigen Wochen wurde dem Sender "RTL X" die Zulassung erteilt, wie "DWDL" berichtet - so soll der Kanal aber dann doch nicht heißen.

Demnächst soll er unter dem Namen "NOW US" starten und vor allem US-Serien zeigen. "Mit ‚NOW US‘ möchten wir das Beste aus zwei Welten bieten: Wir erreichen mit der linearen Free-TV-Ausstrahlung die Zuschauer, die nach wie vor ein kuratiertes Angebot wünschen, und gleichzeitig erreichen wir mit dem Video-on-Demand Angebot bei TV NOW ein junges Publikum, das seine Inhalte zeit- und ortsungebunden überall und zu jederzeit abrufen möchte. Während für die etablierten großen Sender die Bedeutung von US-Fiction abnimmt, steigt die Relevanz des Genres für Spartensender. Mit NOW US bieten wir nun Serien-Fans ein neues, eigenes Angebot, das mit seiner Programmierung sich ändernden Sehgewohnheiten insbesondere bei Serien Rechnung trägt", erklärt Oliver Schablitzki.

"NOW US" läuft also nicht wirklich im Fernsehen, sondern bei TV Now und soll zwischen 20 und 6 Uhr senden. Dort sollen auch Free-TV-Premieren laufen. Bald soll es auch schon losgehen: Im Frühjahr nimmt "NOW US" seinen Sendebetrieb auf - ein konkretes Startdatum gibt es aber noch nicht.