Neuer Winter-Trend: RENTIER-SEX!

Wenn es draußen kalt wird, geht es drinnen heiß her....

Und bei dem neusten Trend im Schlafzimmer kommt man so richtig in Weihnachtsstimmung: Rentier-Sex! Darüber schreibt jetzt zumindest das Magazin "Women's Health".

So funktioniert Rentier-Sex

Sex mit Geweih? Mit leuchtend roter Nase? Neee, bei Rentier-Sex versteht man im Prinzip nichts anderes als die Doggy-Stellung. "Women's Health" rät dazu, dass die Frau auf alle Viere geht und der Mann von hinten in sie eindringt. Et voila: Die Rentier-Stellung ist perfekt!

Und um den Sex noch aufregender zu machen, bietet sich ein Vibrationsring an.

Auch Einhorn-Sex ist beliebt

Noch vor zwei Monaten sorgte Einhorn-Sex für Schlagzeilen. Dabei liegen beiden Partner in der Löffelchenposition. Die Beine des Mannes sind auseinander und berühren sich nur an den Knöcheln. Der Mann fasst das Bein der Frau am Knöchel und sie kann sich genüßlich zurücklehnen...

Ob nun im Einhorn-Stil oder doch lieber à la Rentier - auch in der Weihnachtszeit wird uns jetzt ganz schön heiß...