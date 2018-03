Neuerung bei DM: Kunden können Bargeld an Kasse abheben

Diese Neuerung wird von dm-Kunden gefeiert!

Neuer Service an den Kassen der deutschen Drogeriemarktkette: In Zukunft sollen Kunden beim Bezahlen auch Geld abheben oder sogar auf ihr Konto einzahlen können.

Bereits ab einem Einkaufswert von zehn Euro soll der kostenlose Service dm-Kunden dabei zur Verfügung stehen.

Wie dm-Finanz-Geschäftsführer Martin Dallmeier gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärte, werde der bisher in einer Testphase in 300 dm-Märkten erprobte Mindestbetrag von 20 Euro somit von Mitte März an in allen rund 1900 Filialen in Deutschland halbiert.

Ab Mitte des Jahres soll mit der Möglichkeit der "Bargeldeinzahlungen auf das Konto bei bestimmten Direktbanken" dann noch ein weiterer Service in den Filialen der Drogeriemarktkette angeboten werden.

Während bei den meisten Einzelhändlern der Mindestbetrag fürs Geldabheben bei 20 Euro liegt, folgt dm damit dem Beispiel der Discounter Netto und Aldi Süd, die unlängst erst 10 Euro als Mindestkaufwert festlegten.