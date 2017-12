Neues Format: Sat.1 bestätigt "The Voice Senior"

Grund zur Freude für alle Fans von "The Voice of Germany"!

Nachdem sich bereits "The Voice Kids" zu einem erfolgreichen Ableger der Castingshow gemausert hat, gibt es für die Zuschauer bald noch ein Format des Gesangswettstreits im TV zu vorfolgen: Sat. 1 geht im nächsten Jahr mit "The Voice Senior" an den Start!

Wie der Sender auf seiner Homepage bestätigte, treten ab 2018 bald auch ältere Semester über 60 Jahren an, um die Buzzer der Juroren zum Glühen zu bringen.

Ab sofort können sich musikalisch begabte "Oldies" im Internet für das neue Format bewerben, die Castings zu "The Voice Senior" finden zusammen mit den regulären Castings für "The Voice" in mehreren Städten im Frühjahr statt.

Auch in den Niederlanden sollen bald ältere Stimmen einen eigenen Castingshow-Platz bekommen - hier müssen die Teilnehmer allerings mindesten 65 Jahre oder älter sein.