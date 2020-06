Neues Patent: Michael Wendler lässt sich Kultspruch aus Dschungelcamp sichern

Michael Wendler hatte so seine Mitcamper im Jahr 2014 immer wieder begrüßt. „Good Morning in the Morning“ wurde legendär und war wohl einer der Sprüche, der bisher im Dschungelcamp ähnlichen Kultstatus wie "Was geht los da rein?" hatte.

„Das hab ich schon lange zu meiner Familie und den Fans gesagt. Seit die Dschungel-Moderatoren es auch benutzten, ist es kult“, erklärte Michael Wendler in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung.

Ob er den Spruch auch auf Artikeln oder Shirts drucken lässt, weiß Michael Wendler noch nicht. Sollte das aber ein anderer machen, könnte eine hohe Strafe drohen.