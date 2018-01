Neues Projekt: Bei Aldi kann man jetzt auch wohnen

Aldi geht ganz neue Wege! In dem Discounter kann man nicht nur Lebensmittel kaufen, sondern demnächst sogar wohnen.

An mindestens 30 Standorten will Aldi demnächst Wohnungen bauen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum ist in Berlin in den letzten Jahren besonders gestiegen - das will nun bald Aldi an seinen Discountern demnächst anbieten. "Die Situation in und um Berlin betrifft uns gleich in zweierlei Hinsicht“, sagt Jörg Michalek, Geschäftsführer der Aldi Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG.

"Unser Bedarf entsteht vor allem an Standorten mit großflächigen Verkaufsstellen. Und natürlich möchten wir an möglichst hochfrequentierten Lagen für unsere Kunden da sein. Die Kombination von Aldi-Märkten und angeschlossenem Wohnraum ist deshalb eine konsequente und vor allem zukunftsorientierte Lösung", sagte er weiter.

Und wie soll das umgesetzt sein? Direkt an den Aldi-Läden sollen die Wohnungen entstehen. Der Discounter befindet sich praktisch in dem Erdgeschoss der Wohnanlage - Aldi bietet damit nicht nur günstige Wohnungen an, sondern erhofft sich dadurch auch mehr Umsatz durch die jeweiligen Mieter in dem Discounter.