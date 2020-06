Newtopia-Sensation: Lady Bitch Ray zieht ein!

Doch an Aufgeben will man bei Sat1 anscheinend noch nicht denken. Stattdessen setzt man lieber auf eine prominente neue Bewohnerin, die den Spannungsbogen der Show wohl wieder in die Höhe treiben soll. Nach Berichten der "Bild"-Zeitung ist an diesem Nachmittag nämlich Rapperin Lady Bitch Ray (34) zu den Pionieren gestoßen.

Und siehe da: Schon kurz nach ihrem Einzug ist die für ihre provokante Art bekannte 34-Jährige offenbar mit Kandidatin Candy aneinandergeraten ein Konflikt, der sicher ganz im Sinne der verantwortlichen Produzenten sein dürfte.

Ob ein bisschen Bitch-Fight aber reicht, um das seit Wochen schwächelnde Format aus seiner Krise zu befreien, das bleibt abzuwarten.