Nicita & Nisha: So schön sind die Töchter von Jessica Stockmann!

Jessica Stockmann hat alles, wovon die meisten nur träumen. Die Schauspielerin und Immobilienmaklerin lebt mit ihren beiden Töchtern Nisha und Nicita in einer Villa in Monaco - Oldtimer, Personal und ein Wochenbudget von 3700 Euro inklusive. Doch jetzt ist Schluss mit Luxus! In der Sendung "Plötzlich arm, plötzlich reich" (Mittwoch, 20.15 Uhr auf Sat.1) tauscht sie ihr Leben mit Yvonne Künzel. Die Tierarzthelferin ist alleinerziehend, schwanger und muss mit 80 Euro in der Woche auskommen. Während sie in die 350-Quadratmeter-Villa in Monaco einzieht, muss sich Jessica mit einer Plattenbau-Wohnung in Berlin Marzahn begnügen...

Jessica Stockmann und ihre Töchter sind ein eingeschweißtes Team

Zum Glück hat sie in dieser Zeit ihre Töchter Nisha und Nicita an ihrer Seite. Jessica zog die beiden alleine groß. Nach ihrer Ehe mit Tennisspieler Michael Stich adoptierte Jessica Nisha aus Indien. Ihre leiblichen Eltern kennt sie nicht. "Wir fahren jedes Jahr in das Heim und besuchen die Kinder und die Heimleiterin. Das sind sehr glückliche Momente, aber auch furchtbar traurige", erzählte sie mal in einem Interview mit "Gala". Die 14-jährige Nisha stammt aus der Beziehung mit Florian Haffa.

Nisha und Nicita Stockmann arbeiten als Models

Nisha und Nicita müssen sich hinter ihrer berühmten Mama keinesfalls verstecken. Die beiden Schönheiten sind bei der Hamburger Modelagentur MGM unter Vertrag, konnten sich schon einige Jobs sichern. Ihren ersten -Auftritt hatten sie in der -Doku "6 Mütter". Von diesen beiden hübschen Ladys werden wir in Zukunft sicherlich noch viel hören!

