Nick Blixky: Rapper stirbt bei Schießerei!

Tragischer Unfall in New York! Rapper Nick Blixky ist bei einer Schießerei ums Leben gekommen.

Nick Blixky stand kurz davor, als Rapper ganz groß durchzustarten. Sein erstes Mixtape sollte in Kürze auf den Markt kommen. Doch jetzt wurde sein Leben abrupt beendet...

Fußballer Andrea Rinaldi stirbt mit nur 19 Jahren!

Nick Blixky wurde erschossen

In New York geriet der aufstrebende Musiker in eine Schießerei. Wie das amerikanische Portal "Just Jared" berichtet, wurde der 21-Jährige sofort ins Krankenhaus gebracht. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er konnte dort nur noch für tot erklärt werden. Die genauen Umstände der Schießerei müssen derzeit noch von der Polizei geklärt werden. Eine Verhaftung gab es bisher noch nicht.

Via Social Media nehmen die Fans jetzt Abschied von ihrem Idol. "Ruhe in Frieden King", "Wir werden dich wieder sehen" und "Mein Herz ist gebrochen", schreiben sie unter seinem letzten -Post.

Diese prominenten Persönlichkeiten sind 2019 von uns gegangen: