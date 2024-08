Nick Carter: "Musik war immer schon meine Therapie"

InTouch: Nick, was macht mehr Spaß: Solo unterwegs zu sein oder mit deinen Jungs von den Backstreet Boys?

Nick Carter: Solo kann ich Dinge tun, die mit den Backstreet Boys nicht unbedingt möglich sind. Wenn wir als Gruppe auf der Bühne stehen, tanzen und singen wir, und die Show ist ziemlich strukturiert. Wenn ich allein unterwegs bin, habe ich viel mehr Freiheiten und genieße es, mit meinem Konzert eine Geschichte zu erzählen.

Macht es dich stolz, auch nach drei Jahrzehnten noch ein Teil der Backstreet Boys zu sein?

Oh ja! Wir haben so viel gemeinsam durchgestanden – gute, wie auch schlechte Zeiten. Musik war immer schon meine Therapie und hat mir in jeder Phase meines Lebens enorm geholfen. Ich glaube, dass auch unsere Fans in unserer Musik Trost gefunden haben und sie ihnen in schwierigen Zeiten ihres Lebens Mut gemacht hat. Es erfüllt mich mit Stolz und Demut, für Menschen in ihren Höhen und Tiefen da zu sein. Zu unserer Musik wurde gefeiert und geweint. Musik kann aufmuntern und Menschen an schönere Orte entführen. Das ist es, was wirklich zählt für mich. Musik hat eine heilende Kraft.