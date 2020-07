Nick Cordero: Der Broadway-Superstar stirbt mit nur 41 Jahren!

Von von 2012 bis 2019 spielte Nick Cordero in mehren Broadway-Inszenierungen mit. So stand er in Stücken wie "Waitress", "Out Of The Blue" und "Bullets Over Broadway" auf der Bühne. Für seine letzte Rolle wurde der 41-Jährige sogar für den Tony-Award nominiert. Nun meldete sich seine Frau mit der erschütternden Nachricht an die Öffentlichkeit, dass der Künstler völlig unerwartet verstarb.